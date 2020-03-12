Чарли Шина обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего

Жуткие новости из мира кинобизнеса: американского актера Чарли Шина обвинили в надругательстве над мальчиком. Его коллега по цеху, актер Кори Фельдман, завершил работу над своим новым проектом, документальным фильмом с говорящим названием «(Моя) правда: Изнасилование двух Кори», в котором призвал Шина к ответу за преступление, которое тот якобы совершил в далеком 1986 году, сообщает издание Explore Entertainment.

По словам Кори, Чарли было девятнадцать лет, когда тот изнасиловал его друга, 13-летнего Кори Хэйма, на съемочной площадке фильма «Лукас». Стоит заметить, что предполагаемая жертва издевательств известного голливудского актера, Хейм, скончался в 2010 году и никак не может подтвердить или опровергнуть слова товарища. Но это не так важно, ведь в фильме сразу несколько людей подтверждают факт изнасилования, в том числе и бывшая жена Фельдмана, Сьюзи Спрэг. Разумеется, никаких доказательств, кроме якобы слов уже ушедшего супруга, у нее нет.

Представители Чарли Шина пока отказываются комментировать обвинения, представленные в фильме.

Напомним, продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных преступлениях, получил 23 года тюрьмы и в данный момент готовится отбывать наказание в тюрьме округа. Можно сказать, что звезде не очень повезло, ведь ему грозило от пяти до 29 лет заключения.