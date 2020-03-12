«Это не эпидемия, а инфодемия»: Решетова считает, что ситуация с коронавирусом раздута

Подруга Тимати пожаловалась, что устала от бесконечного потока новостей о китайском вирусе.

Модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась, что устала от различных новостей по теме коронавируса. До такой степени, что готова отключить телефон, чтобы не читать тревожных сообщений. Она считает, что вина в нагнетании ситуации вокруг заразы лежит на прессе:

«В первую очередь это не эпидемия , а инфодемия. А наши СМИ и паблики тоже жару дают. Вечно разбрасываются громкими заголовками ради кликов и просмотров» — убеждена Решетова.

Между тем, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Масштабы распространения высокозаразного штамма поражают, особенно в Италии. В России тоже зафиксированы несколько случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 8 новых случаев коронавируса: 6 пациентов в Москве, 2 в Московской области, сообщает телеканал «360».

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С 13 марта РФ ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией.