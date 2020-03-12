«Устала от обвинений»: Клава Кока скрывает своего нового возлюбленного от публики

23-летняя Клава Кока скрывает своего нового возлюбленного от поклонников. На вопросы Алены Жигаловой в передаче «Алена, блин!» исполнительница призналась: она устала от негатива в свой адрес. В последнее время фанаты все чаще обвиняют свою любимицу в том, что она скрывает от них важные аспекты своей жизни. Оправдываться за несуществующие вещи Клава не хочет.

«Да, у меня есть парень сейчас. Он связан с медиасферой. Очень много хейта сейчас. Люди меня обвиняют, что я что-то недоговариваю, что-то скрываю. Я очень устала от обвинений. Но я итак максимально открываюсь в своих песнях, хочется чуть-чуть оставить что-то для себя», — акцентировала внимание она.

Кока призналась: ее ранят многочисленные негативные комментарии. Текущий роман Клава не может назвать полностью серьезным, ведь она не готова выйти замуж за мужчину, с которым выстраивает отношения. Сейчас для нее важно, что в жизни появился человек, который ее понимает, принимает ее работу.