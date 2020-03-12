«Береги себя»: Ковальчук с нежностью обратилась к Чумакову в день его рождения

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков недавно отпраздновали 12 лет со дня знакомства. Отметим, что свадьбу влюбленные сыграли только в 2013 году, прожив вместе пять лет. Долгое время они не могли завести ребенка. Постоянные гастроли и строительство загородного особняке отнимали у них много времени и сил. Но в 2017 году певица стала мамой. Своему избраннику она подарила дочку Амелию.

Сейчас звездные родители заботятся о ребенке и время от времени выходят в свет. 12 марта Чумакову исполнилось 39 лет. С этой датой его поспешила поздравить жена. Певица опубликовала снимки с именинником, на которых они одеты в одной цветовой гамме. Кадры были сделаны на концерте. Влюбленные находились в приподнятом настроении, улыбались и кривлялись на камеру.

«С днем рождения, мой Алексей Чумаков. Береги себя, а мы будем беречь тебя… наполняй музыкой наши души, а мы будем наполнять тебя любовью и светом… люблю», — написала Юлия.

Коллеги и поклонники присоединились к поздравлениям. Алсу добавила эмоджи в виде хлопушек, отказавшись от слов, а вот фанаты были более открыты для беседы. «Такие красавчики», «Замечательная пара», «Сложно поверить, что уже почти 40», «Юля прекрасно выглядит, а ее муж и подавно», «Поздравляем, солнечного и доброго«, «Как приятно видеть счастливые семьи», — прокомментировали пост подписчики.