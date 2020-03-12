«Написала куда-то петицию»: Пелагее присвоили звание заслуженной артистки

Пелагея исполняет русские народные песни, романсы и этнические композиции разных народов. Не раз певица становилась наставницей на шоу «Голос», а недавно она вновь заняла место в составе жюри игры Высшей лиги КВН. 12 марта в соцсети артистка поделилась радостной новостью о том, что ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ указом президента страны Владимира Путина.

«Указом Президента России от 11 марта 2020 года нашей с вами Пелагеюшке присвоено звание заслуженной артистки РФ!

Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска, за то что написала куда-то петицию, спасибо всем, кто подписал ее впоследствии, спасибо Министерству культуры за то, что обратили на это внимание! Необыкновенные чудеса происходят с Полей всю ее творческую жизнь, это одно из самых необыкновенных. Но — произошедшее! Поздравляем Полечку, ее маму Свету, ее бабушку Люсю, ее доченьку Тасю — они теперь все заслуженные», — говорится в посте.

Многие поклонники поздравили артистку. Они считают, что она давно заслужила такого почетного звания. Добавим, что у Пелагеи действительно необычный творческий путь.

Она в восемь лет без экзаменов поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу. Потом девушка приняла участие в конкурсе победителей «Утренней звезды», где завоевала первое место. Теперь она дает сольные концерты, а также выступает как солистка группы «Пелагея».

Напомним, что 2020 год начался для Пелагеи не с самой положительной стороны. Ей пришлось объявить о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. При этом она осталась с ним в дружеских отношения. Экс-супруги вместе воспитывают дочку Таисию, которой недавно исполнилось три года.