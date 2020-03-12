«Чтоб за душу взяла»: Альбина Джанабаева решила слушать шансон

Экс-солистка группы «ВИА Гра», супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева в личном инстаграм-аккаунте регулярно радует поклонников публикациями своих фото, видео и сторис. В своем новом обращении к подписчикам звезда попросила совета.

«Поделитесь, друзья, какую музыку слушаете и есть ли среди вас любители шансона? Какую женскую песню из этого репертуара можете посоветовать, чтоб за душу взяла, и не отпускала… очень надо», — написала Джанабаева.

Фолловеры поспешили предложить свои любимые песни и исполнителей. Многочисленные комментарии содержат упоминания звезд российского шансона — Успенской, Цыгановой, Ирины Круг, Голицыной и многих других исполнительниц и исполнителей. Практически за каждый совет певица оставила персональную благодарность в виде комментария или эмодзи.

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Отметим, что многие фанаты нередко восхищаются красотой 40-летней Альбины Джанабаевой. Однако в начале года в Финляндии звезда удивила некоторых поклонников, выйдя в свет без грима и укладки. Локоны певица небрежно собрала в пучок, а на лицо не стала наносить даже минимальное количество косметики.