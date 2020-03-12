«Ох! Погуляли!»: Киркоров приготовил ужин вместе с Варнавой

Филипп Киркоров попробовал себя в новом амплуа — в компании с актерами шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой и Евгением Бороденко, а также молдавской артисткой Натальей Гордиенко, он прошел кулинарный мастер-класс у известного ресторатора Аркадия Новикова.

«Мы долго не могли определиться, кто будет шеф-поваром на нашей кухне! Вечер входил в фазу горячей, острой, но вкусной борьбы. Ароматы КРИТской кухни унесли с собой», — написал Филипп в личном блоге, разместив забавные кадры.

На одном из снимков, кстати, заметно, что держать нож в руках король российской поп-сцены совсем не привык. Киркоров кокетливо оттянул пальчик и сморщился, вытаскивая что-то щипцами из кипящей кастрюли.

Впрочем, король и здесь оказался первым. Гордиенко заявила, что чуть не подралась с Варнавой за то, кто именно будет готовить для Киркорова.