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«Ох! Погуляли!»: Киркоров приготовил ужин вместе с Варнавой

Король российской эстрады принял участие в кулинарном мастер-классе.

«Ох! Погуляли!»: Киркоров приготовил ужин вместе с Варнавой
Филипп Киркоров. Фото: Global look press.

Филипп Киркоров попробовал себя в новом амплуа — в компании с актерами шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой и Евгением Бороденко, а также молдавской артисткой Натальей Гордиенко, он прошел кулинарный мастер-класс у известного ресторатора Аркадия Новикова.

«Мы долго не могли определиться, кто будет шеф-поваром на нашей кухне! Вечер входил в фазу горячей, острой, но вкусной борьбы. Ароматы КРИТской кухни унесли с собой», — написал Филипп в личном блоге, разместив забавные кадры.

На одном из снимков, кстати, заметно, что держать нож в руках король российской поп-сцены совсем не привык. Киркоров кокетливо оттянул пальчик и сморщился, вытаскивая что-то щипцами из кипящей кастрюли.

Киркоров. Фото
Киркоров. Фото https://www.instagram.com/fkirkorov/

Впрочем, король и здесь оказался первым. Гордиенко заявила, что чуть не подралась с Варнавой за то, кто именно будет готовить для Киркорова.

«Ох! Погуляли!» — написал на страничке Натальи певец.

«Я этот вечер не забуду никогда», — отметился Бороденко.

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Екатерина ВарнаваКиркоров личная жизньФилипп Киркоров
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