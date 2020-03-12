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СМИ: российская налоговая заблокировала личный счет Стивена Сигала

Актер не успел вовремя отчитать о своих доходах.

СМИ: российская налоговая заблокировала личный счет Стивена Сигала
Актер Стивен Сигл. Фото: Globallookpress

В четверг, 12 марта, Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, счет голливудского актера Стивена Сигала был заблокирован. Отмечается, что инициативу проявили сотрудники 22-го отделения ФНС по Московской области.

Причина для таких действия проста: Сигал не сумел вовремя предоставить данные о своих доходах за прошедший год. А раз уж у него теперь есть паспорт и гражданство России, то он, как полноправный гражданин страны, обязан отчитываться.

Как утверждают источники, счет артиста был заблокирован еще 29 февраля. Однако не похоже, что актер сильно беспокоится об этой проблеме, да и вообще знает о ее существовании.

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