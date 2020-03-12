«Мама на карантине»: Рудковская отправила сына с Биланом на премьеру «Троллей»

Яна Рудковская продолжает оставаться на карантине из-за своей поездки в Париж. Напомним, звезда посетила Неделю моды, где появлялась в общественных местах исключительно в защитной маске. Однако по приезду в Москву продюсер решила не подвергать риску окружающих и добровольно ушла на домашний карантин.

Рудковская утверждает, что соблюдает все предписанные ей врачами нормы гигиены и предосторожности. Работает Яна пока удаленно при помощи интернет-коммуникаций.

Увы, но именно в этот период в российском кинопрокате стартовала премьера мультфильма «Тролли». Посмотреть его было голубой мечтой семилетнего Саши Плющенко, сына Рудковской. И, поскольку Евгений Плющенко как раз уехал на соревнования, продюсеру ничего не оставалось, как обратиться к другому папе – крестному.

«Выход нашли. Саша идет на премьеру с крестным папой, он же Цветан и он же – Дима Билан! Не вешайте нос, друзья, не так страшен черт, как его малюют, все будет хорошо и не забывайте вкусно позавтракать», — написала мама юного фигуриста в личном блоге.

Кстати, недавно в Сети появилось видео домашних тренировок Саши Плющенко. Мальчик некоторое время не занимался растяжкой и сейчас шпагаты даются ему совсем непросто.