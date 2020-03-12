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«Ужасно»: Максим Фадеев высказался о феминизме

Известный музыкант поинтересовался у поклонников мнением о женском движении.

«Ужасно»: Максим Фадеев высказался о феминизме
Максим Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Продюсер Максим Фадеев регулярно ведет свой микроблог в «Инстаграм», в котором делится не только новостями и мыслями по поводу той или иной темы, но и приглашает своих подписчиков к диалогу. На этот раз в личном аккаунте он спросил своих фолловеров, как они относятся к феминизму.

«Лично я ужасно», — сразу же обозначил свое мнение Фадеев.

Комментаторы отреагировали на вопрос звезды. Большинство подписчиков оказались на стороне продюсера и высказали свое мнение по поводу феминизма.

«Дурная дань современной моде», «То, в какую форму его привели «радикальные» феминистки, конечно, ужасает», «Феминизм – это уродство женской души, я считаю. Мне жаль последовательниц этого движения», «Разумный феминизм – это хорошо, но тут главная фишка именно в разуме. А небритые подмышки, лишний вес и хамство якобы в «отстаивании своих прав» как раз свидетельствуют об обратном…» — поделились подписчики.

Не так давно Фадеев интересовался мнением своих виртуальных читателей о доверии. Звезда пригласил фолловеров к диалогу и спросил, имеют ли это качество его подписчики.

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