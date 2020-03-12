«Ушла в ночь с 11-го на 12-е»: Ляйсан Утяшева показала редкий снимок мамы

Ляйсан Утяшева почтила память своей мамы Зульфии, разместив в личном блоге ее архивную фотографию, сопроводив снимок трогательным текстом.

«Уже как 8 лет… Мама ушла именно в ночь с 11-го на 12-е … у меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой … и все как во сне», — написала Ляйсан.

Мама телеведущей была далека от спорта и шоу-бизнеса, она работала обычным библиотекарем, но всегда уделяла большое внимание воспитанию дочери.

Зульфия рано заметила хореографический талант Ляйсан и собиралась отдать ее на балет, однако по воле случая будущую спортсменку заметила в очереди тренер по гимнастике Надежда Касьянова. Ее привлекла необычная гибкость суставов девочки. С тех пор и началась карьера гимнастки.

Утяшева не раз признавалась в интервью, что огромную роль в становлении ее как спортсменки играла поддержка матери. Зульфия Утяшева ушла из жизни в 47 лет от сердечного приступа в 2012 году.