«Во время брака я ничем таким не занимался»: бывший зять Гурченко нашел новую женщину

Бывший зять Гурченко Александр Королев признался, что после смерти жены Маши у него появилась дама сердца. Живет она в том же подъезде, что и он.

8 ноября 2017 года в 58 лет ушла из жизни Мария Королева, единственная дочь Людмилы Гурченко. Ее муж Александр впервые откровенно пообщался с представителями СМИ, вспомнив супругу и рассказав о своей нынешней личной жизни.

Он дважды женился на Марии – первый раз в юности, второй раз в зрелости. Супруги расходились на год из-за разборок с Людмилой Гурченко и жилищного вопроса. Когда-то актриса пообещала дочке и зятю помочь с переездом, но не стала этого делать. Королев посчитал, что она обманула его, а та взяла и послала его подальше (в буквальном смысле). Этот спор усложнил отношения супругов, но вскоре они вновь расписались.

С новой женщиной он сошелся после того, как похоронил жену.

«Во время брака я ничем таким не занимался, что бы там дочка на телевидении ни говорила», — расказал Александр КП.

Сейчас мужчина живет на две квартиры в доме на Вишняковском переулке в Москве. На первом этаже у него комната на одной жилплощади с 36-летней дочкой Леной, на четвертом он обитает вместе со своей новой возлюбленной. В квартиру дочери он является за вещами, иногда обедает у наследницы.

Мужчина признается, что отношения с ней довольно натянутые, поскольку недавно они судились из-за «квадратных метров», доставшихся от дочери Гурченко в наследство. Суд встал на сторону отца и оставил за ним его долю.