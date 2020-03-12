«Была замужем пять лет»: Чусь призналась, что пришла на «Холостяк» после развода

Дважды участница шоу «Холостяк» Алина Чусь (3 и 7 сезон с Батрутдиновым и Криворотовым) призналась, что пришла в проект ради хайпа. Сейчас девушка пробует себя в роли певицы, поэтому раскрутка на ТВ не помешает.

До прихода на 7 сезон проекта Алина состояла в браке пять лет, сообщает «СтарХит». «Год назад я ушла из «идеального брака» на поиск приключений», — рассказала она. И в этом смысле складывается довольно занимательная математика, поскольку проект с Батрутдиновым был показан на экранах ТВ в 2015 году. Получается, что пришла на него блогер либо уже в отношениях с другим мужчиной, либо сразу же после расставания (если Чусь слегка округлила даты).

Перед доктором Антоном Криворотовым Алина тоже предстала шутя. «В прикол и за хайпом перед релизом своих песен», — честно объяснила она свое появление в программе. Хотя начинающая певица допускала возможность романтических отношений на шоу. Но мужчина не впечатлил ее, так же, как и она его. Поэтому молодые люди решили даже не начинать отношений, Чусь ушла с проекта.