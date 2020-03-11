«Почти 30 лет не играла»: Рудковская в юбке макси и жакете сыграла на фортепиано в офисе

Яна Рудковская в феврале побывала во Франции на Неделе моды. Светская львица носила украшенную бумажными камеями защитную маску, благодаря чему ей даже удалось попасть в зарубежные СМИ. Однако вернувшись в Москву, продюсер оказалась на домашнем карантине.

Произошедшее нарушило планы Яны. Ей пришлось отметить празднование юбилея и перенести поездку на Мальдивы. Теперь светская львица коротает дни и вечера у себя в особняке. Однако она радует поклонников, показывая свои завтраки. Также Рудковская поделилась видео, сделанным незадолго до карантина. На кадрах она в юбке макси с узором и черном жакете сидит за фортепиано и демонстрирует свое мастерство.

«За день до объявления карантина ещё и успела помузицировать в офисе. Почти 30 лет не играла, только хотела начать брать уроки на фортепиано , не получилось — посадили на карантин», — поделилась блондинка.

Многие поклонники признались, что не знали о таком таланте знаменитости. «Супер, Яна! Я даже и не подозревала, что вы и о ещё умеете!», «Для меня люди со слухом — это небожители какие то», «Яна, вы молодец! Меня совсем не раздражает ваша роскошь», Как вам идет этот музыкальный инструмент. Наряд будто специально подбирали для такого случая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Рудковской после поездки в Париж 14 дней придется провести дома. Многие звезды в связи с такими мерами предосторожности отметили поездки за границу. Например, Ольга Бузова предпочла не ехать в Париж, хотя планировала там провести романтический вечер с возлюбленным Давой и насладиться концертом Мадонны.