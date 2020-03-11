«Красивые и счастливые»: Бородина оделась в одном стиле с мужем на отдыхе в Куршевеле

Ксения Бородина обычно несколько раз в год уезжает за границу. В феврале она отдохнула в Венеции. А март телеведущая начала с отпуска во Франции. Девушка решила отпраздновать свой день рождения с мужем Курбаном Омаровым на популярном горнолыжном курорте — Куршевель. 8 марта ведущая телестройки устроила танцы в сверкающем мини-платье и застолье в ресторане.

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Также Ксения впервые встала на лыжи. Она не стала скрывать, что ей понравилось кататься по склонам. К тому же, для этого звезда облачилась в стильный пуховой комбинезон черного цвета с капюшоном. Наряд в таком же стиле примерил и Курбан. На новом фото пара вместе позирует на фоне Альп. Бородина быстро освоила новый вид спорта и теперь красуется на лыжах. Многие поклонники восхитились семейной идиллией.