«Люди напряглись»: Запашный прокомментировал предложение Терешковой о Путине

Знаменитый дрессировщик считает, что сейчас не подходящее время для решения подобных вопросов.

Портал Teleprogramma.pro обратился к звездам отечественного шоу-бизнеса с вопросом: как они относятся к предложению продлить срок президентских полномочий Владимира Путина.

Так, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный назвал ошибкой то, что депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла это предложение именно сейчас.

«Вчера и сегодня скачет курс рубля, люди напряглись, бизнес терпит серьезные убытки. Вполне возможно, что произойдет рост цен, как это всегда бывает. И вдруг поступает такое предложение», — пояснил свою позицию знаменитый дрессировщик.

Запашный отметил, что у Путина, конечно, высокий рейтинг и громадный авторитет, но подобный вопрос не стоит решать в коридорах власти. Народный артист РФ предложил вынести его на всенародное голосование.

Напомним, что Запашный входит в состав Совета при Президенте по культуре и искусству, а также Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ.