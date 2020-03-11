«Неправдой было практически все»: Власова обвинила отца во лжи после передачи Малахова

Исполнительница хита «Я у твоих ног» недавно впервые за 30 лет увиделась с папой и попыталась наладить с ним общение. Однако сразу после эфира она была разочарована в нем, получив письмо с оскорблениями в адрес родных и внучки.

Наталия Власова является певицей и актрисой. В 2018 году она развелась с мужем Олегом спустя 20 лет брака. Теперь девушка сама заботится о своей дочке Пелагее.

6 марта в эфир вышла передача «Прямой эфир», в которой артистка впервые за 30 лет встретилась со своим отцом Валерием Власовым. Они обнялись, но сели на разные диваны.

Гости в студии просили их помириться, но артистка дала понять, что устала идти на встречу, а ее родитель был холоден, хоть и заверил, что хочет наладить общение не только с дочкой, но и сыном.

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«Главной причиной отсутствие общения и связей родственных стал развод с ее матерью. Я не ожидал таких последствий, подобного шага», — признался Валерий.

По словам мужчины, он развелся с женой по совету дочери. У них с супругой были натянутые отношения, поэтому он решил, что расставание будет лучшим выходом. Сама Наталия вспомнила несколько неприятных эпизодов из жизни. Она рассказала, как отец выгнал их с братом на улицу и выписал из квартиры, чтобы сэкономить на коммунальных платежах.

Певица заверила, что отец никогда не интересовался ее творчеством, а внучку видел больше 12 лет назад. Девочка тоже пришла в студию. Дедушка ее обнял и заверил, что хочет видеться с Пелагеей. Во время эфира мужчина обмолвился, что ему некому оставить наследство, хотя сейчас он живет с новой возлюбленной.

Передача закончилась на теплой ноте. Валерий пообещал, что отдаст артистке пианино, на котором она играла маленькой. А Власова, в свою очередь, заверила, что не будет препятствовать общению внуки с дедушкой.

Однако несколько дней спустя певица была вынуждена признаться, что примирения с отцом не произошло. Она заявила, что оказалась в центре лицемерия и лжи. По словам Наталии, она долгое не соглашалась на съемку и в итоге была обманута.

«Па-па….. Который зашел ко мне в гримерку не для того, чтобы заглянуть в глаза впервые за столько лет и разглядеть внучку, он зашел сказать, что не знает, где «забрать гонорарчик». Я ошарашено спросила: «тебе заплатили деньги за участие?», он сказал: «конечно, я же главный герой передачи», — рассказала звезда.

По словам Власовой, она пошла на передачу, так как ее заверили, что папа хочет попросить прощения у семьи и помириться. Более того, певице сказали, что он спивается в одиночестве. Артистке было сложно взять себя в руки, но она давно мечтала поставить точку в конфликте, поэтому дала согласие.

«Войдя в студию, я услышала как мой папа, мой, казалось бы, все равно такой близкий человек, по-прежнему, к сожалению, ненавидящий весь свет, сидит и лжет….. Неправдой было практически всё, начиная с того, что это он привел меня в музыкальную школу, заканчивая причиной моего ухода из дома. Я многое видела за свои годы. Но такой откровенной, бессовестной лжи никогда, и к такому повороту событий была совершенно не готова. Я в буквальном смысле лишилась дара речи, сидела и молчала, вступать в дискуссии было выше моих сил, ведь это мой папа, как я могла позорить его на всю страну?!.. Я решила, во чтобы то ни стало, говорить только хорошее и благодарить», — добавила звезда.

«Негатив, хамство и оскорбления родных людей из уст отца были вырезаны после съемок в студии по моей убедительной просьбе. Монтаж — великая сила! — превратил человека практически в ангела…», — отметила Власова. Она напомнила, как отец поднимал руку на ее мать, выгнал всех из дома и 30 лет не вспоминал о ней. По ее словам, Валерий никогда не хотел общаться со своей внучкой. Певица подчеркнула, что в последний раз говорит на эту тему. Она поблагодарила Андрея Малахова за поддержку.

«Нам ничего от тебя не нужно, папа. Ты можешь до конца жизни теперь пересматривать эту передачу и гордиться собой, если это поможет тебе стать счастливее и величественнее, ведь ты же главный герой этой программы. Да ещё какой герой!», — заключила она.

Наталья также показала письмо, которое ей прислала Валерий. В нем он называет ее с внучкой «дрянями». Артистка была изумлена, чем могла насолить мужчине 13-летняя девочка.