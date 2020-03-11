«Волшебный город»: Влад Топалов поделился впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург

Знаменитая звездная пара Регины Тодоренко и Влада Топалова отпраздновала 8 Марта в городе на Неве. Телеведущая в своем аккаунте в Инстаграм сообщила, что «муж увез» ее на выходные в Питер. Она делилась яркими эмоциями от посещения главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Теперь свое мнение о поездке выразил муж Тодоренко. Топалов опубликовал несколько фотографий в микроблоге в Инстаграм, где выразил восхищение.

«Волшебный город! Особенно, если попасть в хорошую погоду!» — подписал свое солнечное фото артист.

Кстати, многие звезды шоу-бизнеса использовали длинные праздничные выходные для поездок за город. Кто-то из знаменитостей побывал на Байкале, кто-то – во французских Альпах.

больше по теме Среди холода и льда: кто из звезд отметил 8 Марта в Сибири Отечественные селебритис предпочли каменным джунглям зимние просторы Байкала.

А вот некоторым повезло меньше. Например, Яна Рудковская вынуждена была провести уикенд в четырех стенах – она находится на карантине после посещения Франции.