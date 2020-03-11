«Профессионал и очень ответственный мужчина»: Сябитова высказалась о Путине

Телеведущей нравится нынешний президент, и она не против, чтобы он и дальше руководил страной.

Портал Teleprogramma.pro расспросил звезд отечественного шоу-бизнеса, как они относятся к расширению срока президентских полномочий Владимира Путина.

Телесваха Роза Сябитова, например, идею одобрила, апеллировав тем, что нынешний глава государства нравится ей как человек.

«Считаю, что это профессионал и очень ответственный мужчина, достаточно рискованный. Самое главное: народ его любит и уважает», — высказалась соведущая программы «Давай поженимся!».

Телеведущая отметила, что для нее самой президент — предмет гордости и уважения. Она считает, что под его руководством в стране проводятся правильные изменения. Ввиду этого Сябитова совсем не против увидеть Владимира Владимировича во главе России на еще один срок.

Напомним, Госдума уже одобрила эту идею, но сам Путин подчеркнул, что подобное предложение нужно согласовать с Конституционным судом страны.