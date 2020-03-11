Суд идет: юрист Павел Астахов возвращается в правовую программу

Известный общественник, адвокат, телеведущий, уполномоченный по правам ребенка РФ с 2009 по 2016 год Павел Астахов стал новым ведущим в продолжении юридического ток-шоу «По делам несовершеннолетних». В каждом его выпуске зрителям рассказывают историю того или иного правонарушения, совершенного подростком.

Впервые в эфире телеканала «Домашний» передача появилась в 2011 году, ее автором стал именно Астахов. В новом сезоне создатель шоу станет главным судьей в программе.

Он рассказал порталу Teleprogramma.pro, что дела, касающиеся детей и подростков, сложны тем, что приходится балансировать между буквой закона и психологией.

«Главная задача в любом деле, касающемся несовершеннолетнего, — не испортить будущее ребенку, определить его судьбу так, чтобы это было гуманно и законно. С другой стороны, важно, чтобы он осознал свое правонарушение и не затаил обиду, а понял, что все было объективно», — поведал Астахов.

Телеведущий, кстати, считает, что иметь право на ошибку человеку позволительно. Ведь, как известно, не ошибается тот, кто не делает. Знаменитого юриста самого очень часто критиковали в СМИ за «роковые оговорки».

«Что касается оговорок, фраз, вырванных из контекста, это происходит с каждым человеком, который занимается делом. Человек вправе ошибиться, вправе быть завтра умнее, чем вчера», — заметил Астахов.

Отметим, что у знаменитого юриста страны трое сыновей. Кроме того, он дедушка четверых внуков. Воспитывать подрастающее поколение Астахов стремится собственным примером.

Шоу «По делам несовершеннолетних» в эфире телеканала «Dомашний» выходит по будням в 07:20.