«Как девочка!»: 52-летняя Ольга Кабо восхитила «аппетитными» формами в алом купальнике

Ольга Кабо не так давно отметила 52-летие. Она снялась в десятках кинолент и теперь блистает в театре. Артистка старается следить за своей фигурой, хотя на Новый год женщина решила забыть про диеты. Она баловала себя вкусными блюдами. Позже звезда вернулась к привычному рациону и возобновила тренировки в бассейне, которые помогают знаменитости держать себя в тонусе. Время от времени мама двоих детей делится пикантными фото.
Не каждая женщина может решиться на шестом десятке показать свою фигуру. Однако Ольга делает это достаточно легко. На днях она опубликовала снимки, сделанные у бассейна. Актриса решила провести вечер уединенно, наслаждаясь релаксом. На снимках знаменитость позировала в алом слитном купальнике с глубоким декольте. Сидя на шезлонге, Кабо похвасталась подтянутой фигурой и осиной талией.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса в столь зрелом возрасте. Многие отметили, что без макияжа Ольга выглядит очень молодо. «Какая вы всё-таки классная, Оленька!», «Бесподобная красавица и умница!», «Без яркого мейка, как девочка!», «У вас, Ольга, очень красивая фигура. На вас приятно смотреть», «Ольга, вы всегда в форме и великолепны. Восторг, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что от первого брака у артистки есть 21-летняя дочь Татьяна. А с нынешним супругом Николаем Разгуляевым Кабо воспитывает сына Виктора, которому летом исполнится восемь лет.