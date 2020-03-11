«Как девочка!»: 52-летняя Ольга Кабо восхитила «аппетитными» формами в алом купальнике

Ольга Кабо не так давно отметила 52-летие. Она снялась в десятках кинолент и теперь блистает в театре. Артистка старается следить за своей фигурой, хотя на Новый год женщина решила забыть про диеты. Она баловала себя вкусными блюдами. Позже звезда вернулась к привычному рациону и возобновила тренировки в бассейне, которые помогают знаменитости держать себя в тонусе. Время от времени мама двоих детей делится пикантными фото.

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Не каждая женщина может решиться на шестом десятке показать свою фигуру. Однако Ольга делает это достаточно легко. На днях она опубликовала снимки, сделанные у бассейна. Актриса решила провести вечер уединенно, наслаждаясь релаксом. На снимках знаменитость позировала в алом слитном купальнике с глубоким декольте. Сидя на шезлонге, Кабо похвасталась подтянутой фигурой и осиной талией.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса в столь зрелом возрасте. Многие отметили, что без макияжа Ольга выглядит очень молодо. «Какая вы всё-таки классная, Оленька!», «Бесподобная красавица и умница!», «Без яркого мейка, как девочка!», «У вас, Ольга, очень красивая фигура. На вас приятно смотреть», «Ольга, вы всегда в форме и великолепны. Восторг, как всегда», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что от первого брака у артистки есть 21-летняя дочь Татьяна. А с нынешним супругом Николаем Разгуляевым Кабо воспитывает сына Виктора, которому летом исполнится восемь лет.