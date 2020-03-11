«Это программа «Кто хочет стать миллионером?»: Галкин разыграл мать участника своего шоу

11 марта на YouTube вышел новый выпуск шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным в роли ведущего. Гостями передачи стали певец Шура и хип-хоп-исполнитель Паша Техник.

В первой половине программы произошел необычный инцидент — у второго участника зазвонил телефон. Оказалось, что Павлу звонила его мать, которая не знала, что сын находится на съемках. Галкин решил удивить женщину и взял трубку вместо рэпера.

«Здрасьте, это программа «Кто хочет стать миллионером?», мы Пашу пригласили. Они сейчас отвечают вопрос на миллион, сидят с Шурой», — поздоровался ведущий.

Максим обсудил с матерью артиста, почему у того в речи так много нецензурных слов. Женщина в оправдание сказала, что зато ее сын веселый. В конце выпуска Техник вообще признался, что у него отобрали права, но он продолжает управлять автомобилем.

Стоит отметить, что при всей своей эпатажности Шура не смог переплюнуть молодого коллегу в искрометности. Большую часть шоу звезда девяностых только и делал, что смеялся с шуток и выражений Паши Техника.

Напомним, Максим Галкин вел шоу «Кто хочет стать миллионером?» с февраля 2001 года до сентября 2008-го. Несмотря на то что после этого у ведущего было множество других телепроектов, многим зрителям он запомнился именно по интеллектуальному шоу. Его нынешний опус это подтверждает.