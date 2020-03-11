«Он выслеживал ее»: Поклонская рассказала о дочери, которую хотел убить киллер

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по-прежнему не обходится без охраны. Одна из радикальных украинских организаций несколько лет назад вынесла ей смертный приговор.

«К сожалению, без охраны никуда. История с радикалами не уходит. Угроза сохраняется. В 2015 году было установлено взрывное устройство на работе на определенное время. Мы ночью нашли сумки и обезвредили. Также было подстроено ДТП на ялтинской трассе. Тоже все обошлось». Наталья Поклонская

Как отметила Поклонская, угроза жизни дочери Анастасии также сохраняется. «Я мама хорошая, но с ужасным дефицитом времени. Мы подруги с ней, она хорошая дочь», — сказала Поклонская.

По ее словам, однажды дочь позвонила ей и сообщила, что за ней идет мужчина странной наружности «Я испугалась. Сказала ей посидеть на лавочке. Был такой подсудимый Голубев. Киллер из Евпатории. Я его посадила на 10 лет. После референдума он вышел и направился в Крым. Он сумасшедший. Он возвращается и приходит к Насте в школу каждый день. Выслеживает ее. Ребята из моей охраны увидели, сфотографировали. С этим человеком была проведена определенная работа. Он уехал в Украину. Опасности нет. Но такой факт был», — сказала Поклонская, слова которой приводит RT.