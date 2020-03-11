Дочь Миллы Йовович сыграет в «Черной вдове» и «Питере и Венди»

Голливудская актриса Милла Йовович похвасталась достижениями своей дочери в кино. Напомним, артистка замужем за режиссером Полом Андерсоном, у них три дочери: Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк Эллиот. Последняя родилась только в феврале 2020 года, а вот старшей уже 12 лет, и она пошла по стопам матери.

И вот девочка получила сразу две знаковые роли. В мае на экраны выйдет очередной кинокомикс Marvel «Черная вдова», где Эвер Габо сыграет главную героиню Наташу Романову в юности. А затем ожидается очередной ремейк диснеевского мультфильма про Питера Пена под названием «Питер и Венди».

Дочь Йовович сыграет в нем, собственно, Венди. До недавнего времени эта информация была засекречена, но западные СМИ раскрыли ее, и теперь Милла Йовович может спокойно разделить радость за старшую дочь со своими поклонниками.

«Мы так гордимся нашим ребенком! С тех пор, как ей исполнилось пять лет, она всегда хотела играть и отдавала время, сосредоточенность и энергию на то, чтобы осуществить свою мечту! Поздравляю, Эвер!» — написала актриса в Instagram.

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Напомним, мировая известность пришла к Йовович после фильма «Пятый элемент», снятого ее вторым мужем Люком Бессоном. Затем ее третий муж сделал артистку звездой фильмов «Обитель зла». С 2020 года пара готова представить зрителям новую масштабную сагу, основанную на компьютерной игре «Охотник на чудовищ». Премьера ожидается в сентябре.