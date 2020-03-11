Анджелина Джоли в приталенном пальто отвела дочку-трансгендера в кино после операции

Анджелина Джоли два года занималась разводом с Брэдом Питтом. В итоге она получила опеку над пятью детьми. За это время ее старший усыновленный наследник Мэддокс Шиван решил жить отдельно. 18-летний парень теперь учится в Южной Корее. Остальные дети живут вместе с актрисой. В прошлом году всю семью видели на премьере второй части фильма «Малефисента». Тогда звездную маму поддержали 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летний Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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Однако недавно в семье Джоли произошли неприятности. Сразу две ее дочки попали в больницу. Захара и Шайло, которая называет себя мальчиком и недавно сменила имя на Джон, перенесли операцию. Теперь они проходят реабилитационный период. Однако на днях актриса решила развлечь наследников. Она сводила их в кино. Папарацци засняли Анджелину в черном платье и приталенном пальто в тон на улице. Она усаживала детей в машину.

Захара выглядела бодрой. Она сама несла свои вещи и подушку. А вот Шайло передвигалась на костылях. Девочка-трасгендер была облачена в брюки и объемную толстовку. В руках у Джоли была еще одна подушка — ее дочке прооперировали бедро, поэтому ей было бы неудобно сидеть на обычном кресле кинотеатра.

Напомним, что Брэд Питт тоже старается поддержать наследниц. Ради них он пропустил церемонию BAFTA. Даже Анджелина сменила гнев на милость и позволила ему видеться с детьми, и даже помогла им найти общий язык.