«Горячая штучка»: Ксения Бородина сфотографировалась в купальнике на фоне Альп

Телеведущая Ксения Бородина продолжает свой отдых в Куршевеле. Звезда экрана отметила на популярном альпийском курорте свой 37-й день рождения в кругу друзей, покаталась на горных лыжах, а теперь решила удивить своими необычными фотографиями подписчиков в «Инстаграме». Бородина опубликовала снимок, на котором предстала в купальнике на фоне зимних горных пейзажей. Подписчики нечасто видят в ленте звезды подобные кадры, поэтому искренне изумились и активно стали комментировать публикацию Бородиной:

«Ксюша, вы в отличной форме!», «Красотка», «Супер», «Горячая штучка», «Красиво! И это я не про вид с балкона» — эти и многие другие комплименты можно прочитать среди отзывов.

А не так давно Бородина показывала свой именинный торт необычной формы. Десерт был выполнен в виде рыбьего хвоста и пришелся по вкусу гостям вечеринки настолько, что многие попросили добавки.

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Многие звезды отметили 8 Марта, как и Бородина, за пределами столицы. Например, коллега звезды, Юлия Барановская, провела уикенд на Байкале.