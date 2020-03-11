«Прыжок в бездну»: Муцениеце рассказала, как далось ей решение о разводе

Сейчас актриса всеми силами старается держаться уверенно и не падать духом.

Агата Муцениеце после известий о разводе возобновила свой влог на YouTube. Правда теперь он называется не «Прилучные будни», а «Будни разведенки». В нем она откровенно рассказала, что пережила, приняв решение порвать со знаменитым супругом.

Напомним, пара объявила о своем расставании 24 февраля, опубликовав посты в Instagram. Как оказалось, PR-директоры Муцениеце позже заявили девушке, что они это сделали неправильно. Дескать, заявлять о разводе нужно было одновременно, с одинаковыми фото и текстами. Агата же написала о своей личной трагедии первой, и ее пост был гораздо эмоциональнее слов Павла.

Актриса заявила, что будет говорить обо всем открыто. Она призналась, что решение о разводе далось ей очень непросто.

«Если честно, то для меня это прыжок в бездну. Я не знаю, что будет со мной, куда я пойду и как сложится в дальнейшем моя судьба», — сказала звезда.

И хотя в кадре она постоянно шутила и изображала веселье, на самом деле – на душе у нее кошки скребут. Прожив восемь лет в браке, девушка уже с трудом представляет свое иное будущее, незапланированное, но не боится его и даже с любопытством ожидает. А еще она ни капли не жалеет о принятом решении и советует женщинам делать то, что они считают нужным.

По словам Муцениеце, она постарается сохранить с Прилучным хорошие отношения, поскольку у них есть дети. Да и в принципе звезда не может считать актера чужим человеком.