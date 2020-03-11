«Позволяй другим быть другими»: Анна Семенович высказалась об отношениях с окружающими

Знаменитая певица Анна Семенович регулярно в своем микроблоге делится с подписчиками своим мнением на различные темы. На этот раз поводом к размышлению стали отношения между людьми. Артистка убеждена, что требовать от окружающих того же, что излучаешь сам, — большая ошибка, она оборачивается разочарованием.

«Надо понимать и принимать тот факт, что у каждого свой набор человеческих качеств, и это нормально. Позволяй другим быть другими и просто окружай себя теми, с кем тебе комфортно и по пути», — наставляет своих читателей и поклонников певица в инстаграме.

Фолловеры разделили со звездой ее убеждения. Кто-то из подписчиков отметил:

«Просто необходимо быть и оставаться самим собой, без фальши и напыщенности!!!! А самое главное, наверное, оставаться честным во всех отношениях!»

Накануне Семенович вызвала шквал отзывов в своем аккаунте по другому поводу. Она поделилась с подписчиками горячим фотоснимком.