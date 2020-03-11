«Это тяжело, ужасно»: PR-директоры Муцениеце осудили ее за «неправильный» пост о разводе

Актриса решила открыто говорить о своих переживаниях, не скрывая своих истинных чувств.

Агата Муцениеце призналась в своем влоге, который она из «Прилучных будней» переименовала в «Будни разведенки», что ее пост о расставании с Павлом Прилучным осудили ее менеджеры.

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«Я опубликовала пост не по правилам. Все PR-директоры меня манали, что надо было одинаковый пост в одно время, с одинаковой фотографией, с одинаковым текстом и бла-бла-бла. Меня это все выбесило. Меня выбесило, что все диктуют, как я должна делать, зачем делать, что делать. Я решила, что не буду ничего скрывать и строить из себя тоже ничего не буду. Это тяжело, плохо, ужасно, но если надо, то надо! Да, девочки?» — сказала актриса.

Первое, что сделала звезда после развода, чтобы порвать со своим прошлым, — это изменила туту в виде кольца на безымянном пальце. Когда-то они с Павлом сделали одинаковые перманентные рисунки в сложный для них период, однако сохранить отношения это не помогло. Тату-мастер перебил кольцо на графичный рисунок лисы.

Напомним, первой о разводе с своем блоге рассказала Агата Муцениеце, позже высказался Павел.