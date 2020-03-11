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Гоген Солнцев с женой обменяли все доллары на рубли

Как заметил шоумен, времена сейчас очень нестабильные.

Гоген Солнцев с женой обменяли все доллары на рубли
Солнцев обменял доллары на рубли/https://www.instagram.com/solntcev/

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что вместе со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович они обменяли все доллары, которые хранились дома, на рубли. Как он думает, деньги лучше хранить в деревянных.

«Мы с Катей от такого скачка рубля побежали менять срочно все баксы на рубли. В такое нестабильное время нужно хранить валюту только в отечественном рубле, а вы как считаете?»

Гоген Солнцев

Любопытно, что в комментариях многие не поняли странного шага шоумена. Поклонники стали спрашивать фрика, зачем он избавился от долларов в такой момент. Ведь американская валюта, как думают некоторые, продолжит увеличиваться в цене по отношению к рублю. Фанаты отметили, что Гогену Солнцеву нужно было поступить с точностью до наоборот.

Отметим, что сейчас у Солнцева все прекрасно в личной жизни. Его пожилая жена бросила пить. Курс реабилитации завершился успешно. С супругой фрик даже стал ходить на выставки, чего раньше за ним не замечалось.

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