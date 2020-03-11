Гоген Солнцев с женой обменяли все доллары на рубли

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что вместе со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович они обменяли все доллары, которые хранились дома, на рубли. Как он думает, деньги лучше хранить в деревянных.

«Мы с Катей от такого скачка рубля побежали менять срочно все баксы на рубли. В такое нестабильное время нужно хранить валюту только в отечественном рубле, а вы как считаете?» Гоген Солнцев

Любопытно, что в комментариях многие не поняли странного шага шоумена. Поклонники стали спрашивать фрика, зачем он избавился от долларов в такой момент. Ведь американская валюта, как думают некоторые, продолжит увеличиваться в цене по отношению к рублю. Фанаты отметили, что Гогену Солнцеву нужно было поступить с точностью до наоборот.

Отметим, что сейчас у Солнцева все прекрасно в личной жизни. Его пожилая жена бросила пить. Курс реабилитации завершился успешно. С супругой фрик даже стал ходить на выставки, чего раньше за ним не замечалось.