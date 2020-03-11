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«Ненаглядная»: Олег Газманов нежно поздравил супругу с днем рождения

Певец посвятили жене стихотворение.

«Ненаглядная»: Олег Газманов нежно поздравил супругу с днем рождения
Певец Олег Газманов. Фото: КП/Фролов Михаил

Знаменитый исполнитель Олег Газманов в своем микроблоге в социальной сети «Инстаграм» опубликовал трогательное фото со своей супругой. Подписью к нему стали очень проникновенные строки стихотворения, которыми певец поздравил свою жену Марину с днем рождения.

«Ненаглядная,
Переплелась с тобой судьба моя.
И, хоть объездил дальние края,
Такой как ты не встретил я», — начинается лирическое обращение Газманову к жене.

Марине Муравьевой-Газмановой исполнился 51 год. Вместе пара с 1997 года, официально оформили брак в 2003 году. Газманов усыновил ребенка Марины от первого мужа. Кроме того, в семье звездных супругов в 2003 году появилась дочь Марианна.

Кстати, любви с женой Газманов посвятил несколько композиций, например, хит «Единственная моя».

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