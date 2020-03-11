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Муцениеце продемонстрировала пикантную родинку в области декольте

Актриса продолжила рассказывать о своей жизни во влоге на YouTube.

Муцениеце продемонстрировала пикантную родинку в области декольте
Агата Муцениеце. YouTube-канал "Хроники разведенки"/ стоп-кадр

Агата Муцениеце решила после расставания с мужем Павлом Прилучным не бросать свой влог на YouTube. Правда его пришлось переименовать, ведь название «Прилучные будни» уже ему не подходит. Теперь канал актрисы имеет довольно язвительное и смелое звучание — «Будни разведенки».

Звезда сериала «Закрытая школа» буквально с начала видео начала шокировать публику, продемонстрировав в уголке рта трещину, замазанную мазью. Потом она сообщила, что теперь бегает по утрам, постоянно увеличивая дистанцию и уже дошла до 6 км.

Самое сложное в этом деле – пройти мимо булочной, которая располагается на первом этаже ее дома, из которой безумно вкусно пахнет свежими сдобами. Эта фараза актрисы дала понять, что после размолвки с мужем она перебралась из дома в квартиру. И даже показала вид из окна на городские крыши и строения.

YouTube-канал "Будни разведенки"/ стоп-кадр. Фото
YouTube-канал «Будни разведенки»/ стоп-кадр

Впрочем, видом из окна и трещиной на губах дело не обошлось. После активной пробежки Муцениеце неожиданно распахнула зону декольте, обнажив в этой области пикантную родинку.

«Видно вам капли?» — спросила она, имея ввиду пот.

Агата Муцениеце. YouTube-канал "Будни разведенки"/ стоп-кадр. Фото
Агата Муцениеце. YouTube-канал «Будни разведенки»/ стоп-кадр

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