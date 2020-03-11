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«В Таню невозможно не влюбиться»: Алмазов раскрыл завесу отношений с Булановой

Звездам ранее приписывали бурный роман.

«В Таню невозможно не влюбиться»: Алмазов раскрыл завесу отношений с Булановой
У Булановой и Алмазова завязались романтические отношения/http://globallookpress.com/

Актер Олег Алмазов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих отношениях с певицей Татьяной Булановой. Одно время им приписывали бурный роман. Это произошло после съемок в совместной картине. В одной из сцен они целовались в бассейне.

«Только Таня и Олег знают, что в том бассейне не был включен подогрев. Его позабыл включить хозяин бассейна. Было очень холодно. Таня чудесная, волшебная, талантливая, светлая. В Таню невозможно не влюбиться. У меня, конечно, была влюбленность. А что скрывать?»

Олег Алмазов

Как отметил актер, его супруга хореограф Ирина Панфилова чувствовала, что у мужа наклевывается роман. При этом относилась к этому спокойно.

«Взрослому мужчине должны нравиться другие женщины. У нас было трепетное отношение друг к другу. Но все прошло. Ничего собственно и не было. Просто милая романтическая влюбленность», — заметил Олег Алмазов.

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