«В Таню невозможно не влюбиться»: Алмазов раскрыл завесу отношений с Булановой

Актер Олег Алмазов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих отношениях с певицей Татьяной Булановой. Одно время им приписывали бурный роман. Это произошло после съемок в совместной картине. В одной из сцен они целовались в бассейне.

«Только Таня и Олег знают, что в том бассейне не был включен подогрев. Его позабыл включить хозяин бассейна. Было очень холодно. Таня чудесная, волшебная, талантливая, светлая. В Таню невозможно не влюбиться. У меня, конечно, была влюбленность. А что скрывать?» Олег Алмазов

Как отметил актер, его супруга хореограф Ирина Панфилова чувствовала, что у мужа наклевывается роман. При этом относилась к этому спокойно.

«Взрослому мужчине должны нравиться другие женщины. У нас было трепетное отношение друг к другу. Но все прошло. Ничего собственно и не было. Просто милая романтическая влюбленность», — заметил Олег Алмазов.