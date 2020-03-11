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«Отлично заморозился»: Игорь Николаев познакомил маленькую дочь с Газмановым

Знаменитый певец нашел общий язык с малышкой Вероникой Николаевой.

«Отлично заморозился»: Игорь Николаев познакомил маленькую дочь с Газмановым
Игорь Николаев. Фото: globallookpress.com

Мы уже сообщали о том, как известный музыкант Игорь Николаев в Международный женский день с собой на выступление в Кремль взял 5-летнюю дочь Веронику. Сейчас артист находится на гастролях и, по всей видимости, скучает по малышке, пребывая далеко от дома.

Николаев снова поделился в личном профиле в «Инстаграм» фотографиями с девочкой, на которых видно, как весело наследнице в кругу папиных друзей. На снимках Вероника забавно играет с Олегом Газмановым.

«Процесс «замораживания дяди Олега» за кулисами Кремлевского дворца. Спасибо, мой друг, что отлично заморозился, и нашел с Вероничкой общий язык!» — подписал серию фотографий Игорь Николаев.

Подписчики не остались равнодушными к публикации. Многие отметили, как быстро выросла девочка. Некоторых позабавила детская непосредственность Веронички.

«Вероничка у вас выдумщица, наверное, будет режиссером», «Потрясающий ребенок, непосредственный с чистыми яркими эмоциями», «Солнечный лучик» — оставили комментарии поклонники.

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