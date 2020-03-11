«Вот, что нашла у мамы»: Пегова показала свое детское фото из семейного альбома

На архивном черно-белом снимке актриса запечатлена в сандалиях и в белых плотных гольфах.

41-летняя Ирина Пегова не стала скрывать, что у нее появилась возможность навестить близких в родном городе Выкса. Из-за плотного съемочного графика, репетиций и гастролей актриса вынуждена много времени уделять рабочим процессам. Но, несмотря на это, экс-возлюбленная Дмитрия Орлова не пренебрегает своими родительскими и дочерними обязанностями. Так, буквально на днях знаменитость навестила свою маму — Веру Александровну, побывав в Нижегородской области.

«Выкса рулит… Культурное вторжение в мой город!» — отметила Ирина.

На личной страничке микроблога Пегова опубликовала совместный снимок с бывшей тёщей Орлова. Напомним, что после развода с Дмитрием актриса сумела примириться с экс-возлюбленным ради их общей дочери. В январе Татьяне исполнилось четырнадцать лет. Ирина сделала все для того, чтобы отец девочки присутствовал в жизни их общей наследницы. Так, Пегова не препятствует Орлову видеться и общаться с Таней.

Ко всему прочему, в гостях у мамы Ирина разобрала семейные архивы, обнаружив в альбомах свою детскую фотографию. На черно-белом снимке артистка позировала в белом платье, плотных гольфах и сандалиях. Образ девочки дополнили хвостики и бантики на голове.

«Вот, что я нашла у мамы дома! Без зубов, видимо детский садик. Первомай», — добавила актриса.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Ирина Пегова крайне редко появляется на различных светских раутах. Это время актриса предпочитает проводить с семьей. Однако знаменитость не смогла пропустить вечеринку Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой по случаю празднования широкой Масленицы.