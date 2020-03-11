«Она умерла в полиции в «обезьяннике»: пранкер Эдвард Бил ужаснул рассказом о своей матери

Всю жизнь его воспитывала бабушка, и именно ей он признателен за свое детство.

Смелый пранкер Эдвард Бил, известный своими нестандартными и забавными роликами в YouTube, неожиданно признался, что у него было трудное детство. И все из-за матери-алкоголички, которая несколько раз сидела в местах заключения и ни минуты жизни не уделила своим сыновьям (у блогера есть брат).

«Она подкинула меня к соседям маленького, сказав, что спустится за коляской. Бабушки не было в городе, поэтому я пробыл несколько дней у соседей весь грязный, в моче. Бабушка мне рассказала это, чтобы я понимал всю масштабность. Она хотела, чтобы я ценил свою семью. А она – не семья», — рассказал Эдвард в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Своего отца он и вовсе не знал, потому что мать постоянно меняла мужчин, периодически выходя на свободу. Однако пранкер запомнил отчима Влада, который так избивал его родительницу, что вот-вот она могла скончаться. Собственно, от побоев она и умерла, но только не его.

Недавно Эдвард встретился с ним, после того, как тот лишил жизни другую женщину и отсидел 4 года за убийство по неосторожности. Это было необходимо, чтобы найти могилу матери и поставить ей памятник.