Собчак повеселила своих поклонников снимком сына с обезьянкой

Накануне маленький сын Ксении Собчак и Максима Виторгана побывал на дне рождения дочери дизайнера украшений Яны Расковаловой, Виолетты. Малышке исполнилось 3 года, столько же лет и отпрыску светской львицы.
Малыши уже давно знакомы и даже отдыхали недавно в одной компании на Мальдивах. Поэтому на празднике Платон был несказанно рад встретить свою старую приятельницу. Увидев подружку, мальчик не смог сдержать эмоций и поцеловал ее.
Однако один момент почему-то омрачил настроение ребенка. Малышу, похоже, не очень понравилась обезьяна, с которой выступал на торжестве фокусник. Мальчик очень забавно скорчил рожицу, когда его попросили встать рядом с животным для фотографии.
Безусловно, столь живая эмоция малыша не смогла оставить равнодушным ни одного пользователя Сети.
А вы любили в детстве обезьян?