Собчак повеселила своих поклонников снимком сына с обезьянкой

Судя по виду ребенка в кадре, Платону животное не очень понравилось.

Накануне маленький сын Ксении Собчак и Максима Виторгана побывал на дне рождения дочери дизайнера украшений Яны Расковаловой, Виолетты. Малышке исполнилось 3 года, столько же лет и отпрыску светской львицы.

больше по теме «Любовь»: сын Собчак нежно поцеловал трехлетнюю подружку Маленький Платон посетил день рождения Виолетты Расковаловой.

Малыши уже давно знакомы и даже отдыхали недавно в одной компании на Мальдивах. Поэтому на празднике Платон был несказанно рад встретить свою старую приятельницу. Увидев подружку, мальчик не смог сдержать эмоций и поцеловал ее.

Однако один момент почему-то омрачил настроение ребенка. Малышу, похоже, не очень понравилась обезьяна, с которой выступал на торжестве фокусник. Мальчик очень забавно скорчил рожицу, когда его попросили встать рядом с животным для фотографии.

Безусловно, столь живая эмоция малыша не смогла оставить равнодушным ни одного пользователя Сети.

А вы любили в детстве обезьян?