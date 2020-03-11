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Собчак повеселила своих поклонников снимком сына с обезьянкой

Судя по виду ребенка в кадре, Платону животное не очень понравилось.

Собчак повеселила своих поклонников снимком сына с обезьянкой
Ксения Собчак. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Накануне маленький сын Ксении Собчак и Максима Виторгана побывал на дне рождения дочери дизайнера украшений Яны Расковаловой, Виолетты. Малышке исполнилось 3 года, столько же лет и отпрыску светской львицы.

Малыши уже давно знакомы и даже отдыхали недавно в одной компании на Мальдивах. Поэтому на празднике Платон был несказанно рад встретить свою старую приятельницу. Увидев подружку, мальчик не смог сдержать эмоций и поцеловал ее.

Однако один момент почему-то омрачил настроение ребенка. Малышу, похоже, не очень понравилась обезьяна, с которой выступал на торжестве фокусник. Мальчик очень забавно скорчил рожицу, когда его попросили встать рядом с животным для фотографии.

Платон и обезьянка. Фото
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Безусловно, столь живая эмоция малыша не смогла оставить равнодушным ни одного пользователя Сети.

А вы любили в детстве обезьян?

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