Шахрин вспомнил, как известный музыкант подшофе гонял по участку свою супругу

Музыкант Владимир Шахрин рассказал, как однажды один его известный коллега по сцене, перебрав алкоголя, стал гонять по участку супругу и в итоге ее избил. При этом он не стал уточнять личность этого человека.

По словам Шахрина, однажды известные музыканты сняли для новогодней вечеринки загородный дом. Организатором был Михаил Козырев, который сейчас трудится на телеканале «Дождь». Часть исполнителей, как сказал Шахрин, «под определенными препаратами впала в эйфорию».

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На следующий день один из музыкантов, который накануне красиво рассуждал с мамой Михаила Козырева о поэзии, продолжил веселье с текилой и водкой. Он, как сказал лидер группы «Чайф», довел себя до скотского состояния. В итоге стал бегать по участку за женой, пытаясь забрать у нее ключи от автомобиля. Он догнал женщину и избил.

Мама Козырева стала спрашивать сына, как так случилось. Еще вчера этот человек был интеллигентом, а уже сегодня превратился в скотину. В ответ журналист попросил вспомнить советские времена, сообщает «АиФ».