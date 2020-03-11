«Есть вещи, которым больше 200 лет»: Рудковская показала свой шикарный дом для гостей

Яна Рудковская, сидя на домашнем карантине из-за опасности коронавируса (звезда недавно побывала в Париже), решила заняться обустройством своего гостевого домика. Правда этот дворец столь уничижительным названием, конечно, трудно именовать.
В личном блоге звезда показала, в каких условиях приходится бытовать ее гостям. Без ложной скромности можно заметить, что дом может составить серьезную конкуренцию хоромам Анастасии Волочковой или Филиппа Киркорова.
Он весь отделан лепниной и заставлен канделябрами. Камин, антикварная мебель в золоте, вазы, хрусталь, ковры и зеркала в витиеватых рамах создают необходимый образ роскоши. Дом имеет два уровня, в его центре стоит внушительный стеклянный стол, призванный собирать за собой огромную компанию.
«Я люблю, когда на столе разные стили. Здесь как раз представлены XVIII, XIX, XX, XXI. Здесь огромное количество современных вещей, но при этом здесь есть и уникальные вещи, которым больше 200 лет. Есть те, которым даже больше 250. Люстра тоже старинная, ей больше 100 лет», — рассказала Яна.