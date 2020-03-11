«Есть вещи, которым больше 200 лет»: Рудковская показала свой шикарный дом для гостей

Яна Рудковская, сидя на домашнем карантине из-за опасности коронавируса (звезда недавно побывала в Париже), решила заняться обустройством своего гостевого домика. Правда этот дворец столь уничижительным названием, конечно, трудно именовать.

В личном блоге звезда показала, в каких условиях приходится бытовать ее гостям. Без ложной скромности можно заметить, что дом может составить серьезную конкуренцию хоромам Анастасии Волочковой или Филиппа Киркорова.

Он весь отделан лепниной и заставлен канделябрами. Камин, антикварная мебель в золоте, вазы, хрусталь, ковры и зеркала в витиеватых рамах создают необходимый образ роскоши. Дом имеет два уровня, в его центре стоит внушительный стеклянный стол, призванный собирать за собой огромную компанию.