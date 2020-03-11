Ирина Шейк оголила совсем не модельный животик

После нескольких блистательных показов в Лондоне, Милане и Париже Ирина Шейк поспешила к своей дочке в Нью-Йорк. Здесь папарацци сняли ее на улице. Девушка везла коляску с Леей, держа в одной руке стаканчик с кофе.

больше по теме Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой Модель попала в объектив папарацци после воссоединения с наследницей.

Модель облачилась в удобные джинсы, массивные ботинки, кожаную панаму и топ, который обнажал пресс звезды. Он-то и подвел Ирину. Внимательные папарацци заметили, что формы Шейк далеки от идеальных и подтянутыми их явно не назовешь.

Кроме того, в Сети развернулось активное обсуждение по поводу внешнего вида наследницы российской модели. «До сих пор в коляске?», «В грязных колготках. Шпарит. Америка, елки-палки», — удивляются фолловеры.