«Слишком много на себя брала»: Решетова объяснила, за что уволила первую няню для сына

Настя Решетова рассказала, за что уволила первую няню. Модель неоднократно признавалась, что воспитанием маленького Ратмира старается заниматься сама, несмотря на высокую занятость. Однако когда молодой матери нужно уехать, она без лишних сложностей прибегает к услугам няни.

Подписчикам возлюбленная Тимати рассказала, что первая воспитательница проработала у них недолго. Для Насти, как для матери, было важно, чтобы вхожая в их дом женщина разделяла ее взгляды на воспитание сына, а также подходила в энергетическом плане. Первая няня диктовала Решетовой свои условия, на которые сама мать, по неопытности, соглашалась. Чуть позже, поразмыслив, модель приняла решение распрощаться с женщиной.

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«Наша первая няня слишком много на себя брала. Мой врожденный материнский инстинкт быстро поставил все на места. Я осознала, что няня не должна подменять собой мать, и мое мнение должно быть для нее в приоритете», — пояснила она.

Сейчас за Ратмиром ухаживает вторая кандидатка. Для нее Решетова и Тимати даже снимают квартиру неподалеку от своего дома. Настя подмечает, что это – вопрос удобства: важно, чтобы женщина могла прийти к ним как можно быстрее в случае необходимости. Со своей стороны молодая мать отказалась доверять соответствующим агентствам по подбору нянь, но результатом она все же осталась довольна.