Ксения Бородина в сверкающем платье отпраздновала 37-летие в Куршевеле

Ксения Бородина является известной телеведущей. Девушка много лет ведет шоу «Дом-2», который принес ей славу и позволил сколотить состояние. Знаменитость живут в роскошном доме в Подмосковье со своей семьей: мужем Курбаном Омаровым и двумя дочками. Она любит много путешествовать и не жалеет денег на себя любимую. Так незадолго до 8 марта Ксения купила себе косуху от Prada стоимостью в баснословные 4000 долларов.

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А последние несколько дней Ксения проводит в Куршевеле. Несмотря на бушующий короновирус, телеведущая решила отпраздновать день рождения за границей в кругу родных и близких. Она облачилась в сверкающее мини-платье. Аккуратно уложенные волосы и макияж с алой помадой дополнили ее праздничный look в таком виде Бородина веселилась в клубе и танцевала до поздней ночи.

«Мы сегодня так натусовались днём, что чуть не проспали праздничный ужин! Все проснулись и такие, ого ощущение , что уже все отпраздновали, а ещё весь вечер впереди», — делилась именинница.

Днем она задула свечи на огромном торте в виде рыбьего хвоста. Знаменитость загадала желание и в приподнятом настроении отправилась кататься на лыжах. Она впервые за 37 лет решила попробовать свои силы в этом виде спорта. Девушка предстала в пуховом черном комбинезоне с меховой отторочкой на капюшоне. Даже поясную сумку она подобрала в тон наряду. После нескольких попыток Ксения одолела трассу и осталась в восторге от катания на лыжах. В подобном пуховом комбинезоне ранее отметились: невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова и Ольга Бузова.

«Первый раз на лыжах в 37 лет, какой оказывается это кайф! Я всегда думала , что это скучно, типа сноуборд прикольней, но нет лыжи тоже круто», — написала Бородина.

К слову, она проводит отпуск без детей. Однако по возвращению в Москву ей придется побыть на домашнем карантине, так как Франция вошла в список стран департамента здравоохранения, после которых нужно 14 дней провести на карантине.