«Правда, без концертов»: Максим Фадеев пообещал посетить юбилей школы, в которой учился

Знаменитый композитор, продюсер и певец Максим Фадеев рассказал в своем Инстаграм, что получил приглашение от директора школы, в которой когда-то учился. Звезду зовут на 50-летний юбилей образовательной организации. Личное сообщение ему написала руководитель школы №40 г.Кургана.

«Хочу вас пригласить на торжество, которое состоится 3 октября. Пишу заранее, так как знаю, что у вас плотный график, но все же надеюсь, что вы сможете приехать» — обратилась к звезде директор школы.

Фадеев показал полученное приглашение и тут же, в видеопубликации, дал на него ответ. Тепло улыбаясь, он пообещал, что обязательно приедет осенью в родную школу:

«Так что ждите. Правда, без концертов. Просто зайду, просто обниму. Всем ребятам привет!» — записал свой ответ Фадеев.

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Звезда довольно часто в личном аккаунте делится своими мыслями, записывает видеокомментарии или обращается с вопросами к подписчикам. На днях он интересовался у пользователей соцсети, что такое доверие, и к кому фолловеры его испытывают.