«Нам легко ужиться вместе»: Владимир Яглыч рассказал о жизни с гражданской женой

Актер Владимир Яглыч в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своей семье. У актёра подрастает дочь Ева, которой в этом году исполнится три года. С 2015 года он вместе с актрисой Антониной Паперной. При этом пара официально не расписана. В начале этого года Яглыч и его гражданская супруга объявили о второй беременности.

«Нам легко ужиться вместе. Мы прекрасно ладим, поэтому и живем под одной крышей. Да, мы ждем второго ребенка. Пол, конечно, не раскрою. Мы выпустили обложку журнала не так давно с этой новостью. Она была сделана для того, чтобы не возникало вопросов и лишних фотографий». Владимир Яглыч

Ведущая Алла Довлатова постаралась узнать, почему пара уже пять лет вместе, но все еще не расписалась. «Я скажу так. Может, мы давно узаконили наши отношения и просто не говорим», — заявил Владимир Яглыч.

Также актер высказался о своем давнем увлечении. Он обожает мотоциклы. «Всех мотоциклистов почему-то воспринимают как адреналиновых ребят. Эти люди переживают за себя в первую очередь. Я, например, катаюсь в шлеме. Не гоняю. У нас сейчас камеры везде. Я законопослушный гражданин», — заметил актер.