«Какие у вас красивые дети»: Охлобыстин показал повзрослевшую дочь

У известного артиста Ивана Охлобыстина – шестеро детей: четыре дочки и два сына. Самой старшей 23 года, а младшему почти 14 лет. В своем микроблоге в Инстаграм актер нечасто публикует фотографии своих отпрысков, можно сказать, только по большому поводу. И накануне такой повод нашелся – его средней дочери Варваре исполнился 21 год. Артист показал подписчикам, какой взрослой она стала.

«С Днём рождения, доченька моя! Я люблю тебя больше жизни!» — обратился к имениннице знаменитый артист.

Фолловеры присоединились к поздравлениям. Кроме теплых пожеланий и комплиментов, многие отметили невероятное сходство Варвары с ее матерью:

«Мама-красотка вылитая», «От любви родятся красивые дети! С новорожденной», «Боже! Какие у вас красивые дети, один другого краше. Спаси вас всех, Господи! Будь счастлива, Варварушка!» — написали некоторые из комментаторов.

А несколькими днями ранее день рождения отмечал старший из сыновей, Василий. Ему 5 марта исполнилось 19 лет. Подписчики также посчитали, что мальчик больше похож на мать, чем на отца.