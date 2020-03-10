«Губы на все лицо»: Любовь Успенская удивила подписчиков новой внешностью

Королева русского шансона Любовь Успенская регулярно делится с поклонниками в личном микроблоге в Инстаграм событиями из своей жизни. Она не только публикует фотографии, но и снимает видео, записывает сторис, которые фанаты с удовольствием отсматривают и комментируют, одаривая комплиментами.

На этот раз исполнительница, в очередной раз опубликовавшая свое фото, получила массу отрицательных оценок. Виной всему – ее непривычный образ, а точнее даже – новая внешность. Некоторые фолловеры считают, что 65-летней звезде нужно перестать улучшать себя:

«Не узнала, совсем на себя не похожа», «Губы на все лицо, щеки глаза закрывают», «С этой пластикой все становятся похожи друг на дружку», «Мне кажется, если бы звезды не делали пластику, они были бы красивее!», «Как из фильмов ужасов!» — это лишь часть многочисленных негативных комментариев под снимком звезды.

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Кроме того, многие из фолловеров Успенской обвинили ее в том, что та до сих пор не сблизилась со своей дочерью. Напомним, семейный скандал певицы не так давно обсуждали практически на всех популярных ток-шоу страны. Сама исполнительница считает, что в трагедии с дочерью Татьяной Плаксиной виноват ее бывший супруг.