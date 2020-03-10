Среди холода и льда: кто из звезд отметил 8 Марта в Сибири

Этой весной сразу несколько звезд шоу-бизнеса были замечены на Байкале. Причем свою поездку в далекую Сибирь они совершили на длинные праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню.

Среди покоривших льды огромного озера – телеведущая Юлия Барановская. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина отправилась в Иркутскую область вместе с детьми. Звезда опубликовала 8 марта в своем Инстаграм множество фотографий и видео с красочными зимними пейзажами и сообщила подписчикам:

«Сбылась мечта! Мы на Байкале! Всех с праздником! А мы с детьми очень счастливы и вам этого желаем», — прокомментировала свое видео телеведущая.

Коллега Барановской Сергей Мезенцев тоже отправился на бескрайние ледяные просторы великого озера. Юморист отправился туда вместе со своей подругой, пошутив, что это было свидание, а также признался, что впервые побывал на острове Ольхон зимой:

«Я уже бывал на Байкале, но увидеть его зимой и погонять по его льду не доводилось. И это совершенно новый опыт, я визжу от удовольствия», — восторженно отписался в своем Инстаграме телеведущий.

Еще дальше и дольше отправилась Лена Темникова. Певица тоже встретила праздник на льду Байкала. На самой глубокой точке звезда пообедала местными дарами природы и в своих сторис показала, как на машине по льду пересекает великое озеро:

«Едем, ощущение, что по асфальту. А мне казалось, что лед – это очень страшно», — прокомментировала свои видео Темникова.

А как провели 8 Марта вы?