Брэд Питт вышел в свет со своей возлюбленной

В последнее время шли слухи о возобновившемся романе между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон. Пару часто видели вместе, и они даже решили зарыть топор войны и продолжать общаться мирно. И в итоге актер вышел в свет со своей пассией, ни от кого не скрываясь, вот только девушкой оказалась вовсе не Дженнифер. Похоже, что слухи о романе Питта с Алией Шокат оказались правдой, а бедняжка Энистон вновь не у дел.

В Лос-Анджелесе состоялся концерт певца Стивена Ли Брунера, на котором любопытные папарацци и заметили влюбленную пару. Актер и его новая подруга старались не показывать чувств, но сидели максимально близко друг к другу и производили впечатление совсем не друзей, а влюбленных.

Напомним, впервые об отношениях между Питтом и Шокат стало известно несколько месяцев назад, тогда они только начинали появляться на публике вместе.