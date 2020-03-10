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«Модный микс на все времена»: стилист оценил образ Валерии в комбинезоне и кожаной куртке

Знаменитая певица выбрала для выхода в свет ультрамодный аутфит. Имиджмейкер Ольга Трофимова высказалась по этому поводу.

«Модный микс на все времена»: стилист оценил образ Валерии в комбинезоне и кожаной куртке
ВАЛЕРИЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Супруга Иосифа Пригожина, популярная певица Валерия, меняет свои яркие образы с завидной регулярностью, попадая в поле зрения звездных стилистов. И на этот раз знаменитость вышла в свет в образе, продуманном, кажется, до самых мелочей. Свой образ в полный рост она запечатлела на снимке, которым поделилась в личном Инстаграм-аккаунте:

«Какая погода!!!!!!!! Людиииии, веснаааааа!!» — написала певица.

51-летняя блондинка для выхода в свет предпочла комбинезон из денима и кожаную куртку. Мы попросили имидж-стилиста Ольгу Трофимову прокомментировать выбор Валерии:

«Певица в этом образе просто на гребне модной волны! У нее мы видим все последние тренды этого сезона: прямой срез волос, комбинезон, который заправлен в чуть удлиненные полусапожки с приспущенным голенищем. Модный деним, который сейчас актуален в любом прочтении, плюс кожаная куртка – это модный микс на все времена», — подчеркнула Ольга Трофимова.

Ольга Трофимова.
Имидж-стилист Ольга Трофимова. Фото: личный архив

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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