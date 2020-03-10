«Мне реально было страшно за них»: блондинка из Comedy Woman рассказала о своей семье

Звезда Comedy Woman, юмористка Надежда Сысоева поучаствовала в YouTube-проекте «КиноТест» и откровенно рассказала о своей жизни до успеха на популярном шоу. Оказалось, что судьба у комичной блондинки была далека от сказки.

В детстве ее баловали, как младшего ребенка и единственную девочку в семье. Но когда Надя выросла, она отправилась покорять Москву. В это время ее брат заболел раком. Он не понял поступка сестры и сильно обиделся на нее, после этого они не общались десять лет. Получилось так, будто девушка бросила семью, в которой отец умер от рака, а мать вышла на пенсию, но сама Сысоева это отрицает.

«Я просто испугалась сильно, что только я могу все это вывезти. Сразу настроила планов, что я должна работать. Может быть, я слишком много на себя взяла и не должна так делать. Но мне реально было страшно за них», — вспоминает Надежда со слезами на глазах.

В Москве девушка играла в КВН, но ее команда не добилась высот. В Comedy Woman ее взяли далеко не сразу, так как туда отбирали кавээнщиц с хорошей репутацией и из популярных сборных. Какое-то время Сысоева занималась организацией праздников, подрабатывала няней и контролером на входе в ночные клубы. Лишь спустя десять лет жизни в столице актриса начала ощущать какую-то финансовую стабильность.

Сысоева призналась, что сейчас ей комфортно в образе стереотипной блондинки, но она хочет больше развиваться в кино, сыграть сексуальную стерву, плохую подругу или роковую женщину. Ну а самая большая мечта 35-летней артистки — снять собственное кино.